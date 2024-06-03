31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, sabah saatlerinde Van'da gözaltına alındı. Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili oldu.

Belediyeye Operasyon, Başkana Gözaltı: Hakkari'de Kaos Başladı!

Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler, belediye binasında arama yaparken Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van'da gözaltına alındı. Haberi duyan DEM Partililer belediye binası önüne gelerek toplanmaya başladı. Hakkari Valiliği ise şehirdeki eylem ve etkinlikleri 10 gün süreyle yasakladı.

Hakkari'de Karar Şaşkınlığı: Vali Çelik Belediye Başkan Vekili Atandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Valisi Ali Çelik, Mehmet Sıddık Akış'ın yerine atandı. Vali Çelik'in görevine başlamasıyla birlikte Hakkari'de siyasi ve idari dengelerde büyük değişim yaşanıyor.