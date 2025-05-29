Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran'da görev süreleri dolacak üyelerin yerine Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 4 üye atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, HSK'nın yeni üyeleri olarak atandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 21 Mayıs'ta yapılan seçimlerde de HSK üyeliğine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki seçilmişti.

BAKAN TUNÇ: HAYIRLI OLSUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK üyeliklerine atanan yeni üyeler için hayırlı olsun mesajı paylaştı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. HSK'nın yeni üyelerinin adaletin tecellisi yolunda başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.