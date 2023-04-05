Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle Van'da hem hayvancılık hem de tarım alanları desteklenmeye devam ediliyor. Proje çerçevesinde hayvancılığa sağlanan desteğin yanında meyve yetiştiricilerine de destek veriliyor.

Gürpınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün önünde ilçedeki yetiştiricilere yaklaşık 8 farklı türden toplam 13 bin meyve fidanının dağıtımı yapıldı. Dağıtım programına Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten ile çok sayıda yetiştirici katıldı.

Programda bir konuşma yapan Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, tarım ve hayvancılık üzerine birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, tarımdaki desteklerin devam ettiğini ifade etti.

KAYABAŞI: "YEŞİL BİR GÜRPINAR İÇİN DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Van Valiliği tarafından başlatılan 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilere dağıtılan meyve fidanı programında konuşan Kaymakam Kayabaşı, "Projeye katkı sunan başta Van Valimiz Sayın Ozan Balcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bugün burada yaklaşık 13 bin meyve fidanı ilçe Tarım ve Orman müdürlüğümüz koordinesinde vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Yeşil bir Gürpınar için desteklerimiz devam edecek çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

AYTEN: "13 BİN MEYVE FİDANI DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Gürpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten ise, 13 bin meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hayata geçirilen projeler sayesinde tarımın daha da yaygınlaşacaktır. Bugün burada 13 bin meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. İl genelinde toplamda 190 bin meyve fidanı dağıtımı yapılıyor. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün projeleri devam ediyor. Projeye katkı sunan başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi