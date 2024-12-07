Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

O GÖRÜNTÜLER VAN'A GÖNDERİLDİ

Dava dosyasında en dikkat çeken görüntülerden biri de "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" oldu. Dava mütalaasına eklenen o görüntüler incelenmek üzere Van Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Mütalaada şunlar da yer aldı:

"İlgili videoların ses iyileştirilmeleri ve söz konusu konuşmaların Türkçe tercümesi yapılmak üzere rapor talep edilen Erhan Güran'ın ikametindeki kamera görüntülerinde yer alan kişilerin eylemlerinin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçları yönünden suç ve suç unsuru teşkil ettiği değerlendirildiğinden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulunulmasına kamu adına talep ve mütalaa olunur."