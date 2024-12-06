Van’da Kasım ayı içerisinde meydana gelen trafik kazaları, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı kaza istatistiklerine yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan ‘Aylık Kaza İstatistikleri’ne göre 2024 yılının Kasım ayında Van’da 151 ölümlü – yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Yayımlanan verilere göre Van’da Kasım ayında ölümlü-yaralanmalı trafik kazaları Ekim ayına oranla yüzde 7 azalış gösterdi.

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılı Kasım ayında Van’da 151 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti.

Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 228 olurken, trafik kazalarında 220 kişi yaralandı. Kasım ayı boyunca Van’da meydana gelen trafik kazalarında 2 vatandaş ise hayatını kaybetti.

ÜLKE GENELİ KASIM AYI TRAFİK KAZALARI İSTATİSTİKLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Kasım ayında; 21 bin 26 ölümlü kaza, 29 bin 875 yaralanmalı kaza, 31 bin 471 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Ülkemizde Kasım ayında gerçekleşen trafik kazalarında hayatını kaybeden toplam vatandaş sayısı ise 224 olarak açıklandı.