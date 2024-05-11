Güneş patlaması ve etkileri, son günlerde merak konusu haline geldi. Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? Güneş patlamasının dünyaya etkileri nelerdir, elektrik kesintisi oluşabilir mi? NASA'dan gelen uyarılar da bu konuda dikkat çekiyor.

Güneş Patlaması ve Etkileri

Güneş, son yılların en büyük patlamasını yaşadı ve bu olayın dünya üzerindeki etkileri araştırılmaya devam ediyor. 10 Mayıs'ta meydana gelen güçlü patlama, elektronik cihazlar ve elektrik şebekeleri üzerinde olası kesintilere yol açabilecek düzeyde gerçekleşti. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), bu jeomanyetik fırtınanın elektronik cihazlar ile elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Jeomanyetik Fırtınalar ve Dünya

Bilim insanları, şiddetli güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtiyor. Jeomanyetik fırtınaların Dünya'ya yakın yörüngedeki ve yüzeyindeki altyapıyı etkileyebileceği, iletişimi olumsuz yönde etkileyebileceği, elektrik şebekesini, navigasyonu, radyo ve uydu operasyonlarını bozabileceği uyarısı yapılıyor.

Güneş Patlaması ve Dünya: Bilimsel Gerçekler

Güneş'te meydana gelen bu olağanüstü aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Jeomanyetik fırtınalar ayrıca kutup ışıklarını tetikleyebilir ve şiddetli bir jeomanyetik fırtınanın, kutup ışıklarının Alabama ve Kuzey Kaliforniya kadar güneyde görülme potansiyelini içerdiği belirtiliyor