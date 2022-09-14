TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! T.C kimlik numarasına dikkat

TOKİ ucuz konut projesinde tüm detaylar belli oldu! İstanbul'un Silivri, Tuzla, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde yapılacak ucuz konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca Halkbank ve Ziraat Bankaları şubelerinden de başvurular alınıyor. Başvuru bedeli 1.000 TL'den 500 TL'ye düşürüldü. İşte son dakika haberinin detayları...

TOKİ UCUZ KONUT PROJESİNDE AYLIK TAKSİTLER BELLİ OLDU!

Bakanlık, beş senede toplam beş yüz bin konut yapmayı hedefliyor. 2+1 konutlar için aylık 2.280 TL, 3+1 TL konutlar için ise 3.187 TL'den başlayan takistler olacak. Taksit ödemeleri sözleşmeler imzalanınca başlayacak.

E-DEVLET 2022 TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar gerekli şartları karşılayıp karşılamadıklarını kontrol ettikten sonra e-Devlet üzerinden TOKİ ucuz konut başvurusu yapabilecek. E-devlet üzerindeki arama sekmesine TOKİ konut yazdığınız takdirde başvuru ekranına yönlendirileceksiniz.

E-DEVLET TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

2+1 dairelerin fiyatı 608 bin TL oldu! Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 dairelerin ödemesi 3.187 TL'den başlayan taksitler şeklinde olacak. 240 ay vade olacak.

KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama,

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,

Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

BAŞVURU TC KİMLİK NUMARISINA GÖRE ALINACAK

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.

Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması,

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

KONUT ARSASI BAŞVURU ŞARTLARI