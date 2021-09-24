Derste kalp krizi geçiren öğretmenin adı, okuluna verildi

Van’ın Erciş ilçesinde, ders sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Semra Kaş'ın (28) adı, görev yaptığı okula verildi.

GÜNCEL 24.09.2021, 12:32
Derste kalp krizi geçiren öğretmenin adı, okuluna verildi

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çimen Mahallesi'ndeki ilkokulda görev yapan Semra Kaş, nisan ayında sınıfta kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Sınıf öğretmeni Kaş'ın ölümü, ilçe halkını üzerken, pandemide uzaktan eğitim nedeniyle uzun süre kullanılmayan okul, Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan bakım ve onarımla yenilendi. Çimen İlkokulu'nun adı, Çimen Semra Kaş İlkokulu olarak değiştirildi.

Yenilenerek eğitim-öğretim yılına yetiştirilen okulun açılışı için düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan ile kurum amirleri ve Semra Kaş'ın babası Nadir Kaş katıldı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, konuşmasında hem üzüntüyü hem de sevinci bir arada yaşadıklarını belirterek, "Sevgili öğretmenimiz, Semra hocamızı bu okulda kalp krizi sonucu kaybettik. Hocamıza karşı ahde vefamızı gösterebilmek ve ismini yaşatmak amacıyla yeni yaptığımız okulumuza Semra hocamızın ismini vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sağ olsunlar, kızımızın babası da Antalya’dan buraya geldiler, bizi yalnız bırakmadılar. Bizler 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Allah hocamızın mekanını cennet eylesin" dedi.

Programda okulun öğrencileri, çeşitli etkinlikler sunup, şiirler okudu. DHA

#Semra Kaş #erciş
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