Sosyal Medyada: Su ve Köpek Polemiği

Gülbin Tosun, sosyal medya platformu X'te yaptığı tartışmalı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alarak, hayvan haklarıyla ilgili sert eleştirilerde bulunmuş ve bu durumun işine son verilmesine yol açtığı iddia edilmişti.

İddialar ve Gerçekler Arasında Belirsizlik Tosun’un işten çıkarılma iddialarına rağmen, NOW TV'nin zorunlu izne çıkarma kararını verdiği belirtilmişti; ancak, yayın yönetmeni Doğan Şentürk’ün video paylaşımında Tosun’un görüntülenmesi, bu konuda belirsizlik yaratmıştı.

Mansur Yavaş’ın Açıklaması: Spekülasyonlar Yanlış Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gülbin Tosun’un işten çıkarılmasında kendisinin etkili olduğu yönündeki spekülasyonları yalanlayarak, olayın gerçek nedenleri hakkında net bilgi vermedi.

Tosun'un Veda Mesajı: Teşekkür ve Minnet Gülbin Tosun, NOW TV ile olan uzun yıllık ilişkisinin sona erdiğini duyurduktan sonra, izleyicilere ve destekçilerine içten teşekkürlerde bulundu; ayrıca, bu süreçte kendisine destek olan Doğan Şentürk’e özel bir teşekkür borçlu olduğunu belirtti.