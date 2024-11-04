KYK BURS SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2024-2025 Açıklanma Tarihi

KYK burs ve kredi sonuçları için bekleyiş sürüyor, detaylar haberimizde.KYK burs ve kredi başvuruları sona erdi, şimdi sırada sonuçlar var. Öğrenciler, KYK'nın açıklayacağı burs sonuçlarını merakla bekliyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, KYK burs sonuçlarının Kasım ayında açıklanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Sorgulama Yöntemleri

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