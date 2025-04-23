Kıyasıya mücadelelere sahne olan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta ligin bitimine 2 hafta kaldı. Heyecanın arttığı grupta özellikle şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren takımların taraftarları gözünü 33. haftaya çevirmiş durumda.

68 puanlı lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor sahasında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yi konuk edecek. 67 puana sahip Motolux 68 Aksarayspor da deplasmanda Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.

Son haftaların çıkışta olan takımı ve 66 puanla 3. sırada bulunan Çimentaş Elazığspor ise play-off potasındaki Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye konuk olacak.

Kırmızı Grup’ta gözler özellikle şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu maçlarda olacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise deplasmanda Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile karşılaşacak.

Büyük çekişmelere ve heyecana sahne olacak bu maçlar 27 Nisan Pazar günü oynanacak.

İşte Kırmızı Grup’ta 33. Hafta maç programı:

26.04.2025 15:00 Somaspor - Ankara Demirspor

27.04.2025 15:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Çimentaş Elazığspor

27.04.2025 15:00 Karaman Futbol Kulübü - Ülkea Nazillispor

27.04.2025 15:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Menemen Futbol Kulübü

27.04.2025 15:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

27.04.2025 15:00 Belediye Derince Spor - Giresunspor

27.04.2025 15:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Merkür Jet Erbaaspor

27.04.2025 15:00 Bucaspor 1928 - Motolux 68 Aksarayspor

27.04.2025 15:00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK