Bu kapsamda kentin en büyük ilçelerinden biri olan Erciş ilçesinin mahalle muhtarıyla bir araya gelen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, muhtarların sorunlarını dinleyerek, taleplerini not aldı. Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Ulaş Akhan’ın yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, VASKİ Genel Müdürü Emre Eşme, Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ), AKSA, VEDAŞ gibi kurumların temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ’nin ilgili daire başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlıklar Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve mahalle muhtarlarının yoğun katılım sağladığı toplantıda konuşan Genel Sekreter Ulaş Akhan, muhtarlarla sürekli bir araya geleceklerini, sorun ve talepleri yerinde dinleyip, ona göre yol haritası çizeceklerini söyledi.

Daha önce mahallelerde hizmetler yapıldığını, eksik kalanları da imkanlar dahilinde çözeceklerini ifade eden Akhan, burada gerek ilgili daire başkanları gerekse sorunlara cevap verecek olan kurum müdürlerinin sorunları dinleyeceğini ve talepleri not alarak imkanlar nispetinde çözmeye çalışacaklarını ifade etti.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da, yoğun katılımdan dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür ederek, yapılan toplantının hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından alfabetik sıraya göre tek tek söz alan mahalle muhtarları, sorun ve taleplerini dile getirerek, ilgili daire başkanları ve kurum müdürlerinden çözüm noktasından bilgi aldı.

Toplantı karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.