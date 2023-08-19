Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi.

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya ‘suç ve suçluyu övme’ gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muti olarak tanınan Mücahit Doğan'ın ise arandığı öğrenildi.

YURT DIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

3 rapçi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 3 rapçi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talep edildi. (DHA/İHA)