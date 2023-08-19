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Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı olarak Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıkları seçimlerini kazanma ihtimallerini çok zor görmediklerini ama duruma 'çantada keklik' olarak da yaklaşmadıklarını söyledi.

BASIN MENSUPLARININ SORULARINA YANIT VERDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından tüm şehirlerde organize edilen "Şehir Buluşmaları" programı bu hafta sonu Samsun'da gerçekleşti. Samsun İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapılan toplantının ilk programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Yavuz, basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

"BİR YOL KAZASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Geçen seçimlerde kaybedilen İstanbul ve Ankara'nın kazanılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Ali İhsan Yavuz, "Ankara ve İstanbul tekrar AK Parti'ye geçer mi, geçer. Bir yol kazası olarak görüyoruz. Zaten hem İstanbul hem de Ankara'da ezici bir meclis üstünlüğü var.

Bu 2 şehrin yeniden Cumhur İttifakı'nda olmaması için hiçbir neden yok. Yeniden hizmet belediyeciliğine dönülsün, yeniden işler, icraatlar devam etsin diye biz Ankara ve İstanbul'u Cumhur İttifakı'na dolayısıyla AK Parti'nin adaylarının kazandığı bir hale dönüşsün diye uğraşlarımız var. İnşallah nasip olur. Çok zor görmüyoruz açıkçası ama çantada keklik olarak da görmüyoruz. Bütün uğraşlarımız böyle bir sonuç ortaya çıksın diye. Ümit ediyorum ve inanıyorum da öyle de olacak" dedi.

"CHP RAYDAN ÇIKTI, C'Sİ YOK ARTIK"

Ana muhalefet partisinin raydan çıktığını söyleyen Yavuz, "CHP raydan çıktı. C'si yok artık. Cumhuriyet artık yok. CHP'nin cumhur ile bir işi kaldı mı? FETÖ'den atılanları geri getireceklerini söylüyorlar. PKK ve YPG'ye terör örgütü diyemiyorlar.

HDP ile iş kurmaya kalkıyor. Kapalı kapılar ardında pazarlık yapıyor. MİT'i ve İçişleri'ni birine vereceğini söylüyor. Açıklasa bir türlü açıklamasa bir türlü. AK Parti milletin rotasından ayrılmayacağını söylerken, CHP ise cumhur ile bağlantısını tamamen kesti. CHP'nin halk ile de bir alakası yok.

CHP'de C de H de gitti, sadece P kaldı. Kalan P de parti değil. P de 'post-truht' yani 'yalanın siyaseti'. Dolayısıyla CHP'de C ve H yok, sadece P var. O da yalanın siyaseti. Bunun için CHP raydan çıktı diyorum" ifadelerini kullandı.

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