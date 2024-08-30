Van’ın Erciş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van İl Şube Müdürlüğü Erciş Şefliği ekipleri tarafından yapılan koruma-kontrol çalışmaları esnasında, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında ve görüntülenmesi çok zor olan Arap Tavşanı görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve görüntülenmesi en zor hayvanlardan biri olan Arap Tavşanını Erciş Şefliğine bağlı DKMP ekipleri görüntülemeyi başardı.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türleri arasında gösterilen Arap tavşanı, Van’ın Erciş ilçesinde DKMP ekipleri tarafından yakından görüntülendi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap Tavşanı aynı zamanda ‘Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) "kırmızı" listesinde yer alıyor.

Van İl Şube Müdürlüğü Erciş Şefliği personelimiz tarafından yapılan Koruma-Kontrol Çalışmaları sırasında; nesli tükenme tehlikesi altında olan ve görüntülenmesi çok zor olan Arap Tavşanı tespit edildi. 🐰🐭🐁🐀

"Yaşat-Koru-Sev" pic.twitter.com/32IFK00UFs — Van DKMP 🇹🇷 (@DkmpMud) August 29, 2024