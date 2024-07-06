İstanbul'un pek çok noktasında vatandaşlar, gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesini cep telefonlarıyla kaydetti.

Kentte akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi bir süre sonra kayboldu.

Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi.

Sakarya

Sakarya’nın bir çok noktasında görülen parlak ışık kümesi, Hendek ilçesindeki bir evin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Çankırı ve Çorum

Kent merkezleri ile bazı ilçelerde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına adı.

Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi.

Türkiye Uzay Ajansından meteora ilişkin bilgilendirici paylaşım

TUA'nın, sosyal medya hesabı X'ten, bu gece ülkenin çeşitli noktalarından izlenen meteor olayına ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.

Söz konusu meteorun heyecana neden olduğu ve sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renklerin gök taşının kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi etmenlere bağlı olarak farklılık gösterdiği aktarıldı.

Paylaşımda, meteorlara dair şu detaylara yer verildi:

"Kimyasal bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum ise mor renk meydana getirebilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir.

Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.

Atmosfer koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.

Meteoridin boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler. Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir."