Gevaş'ta okullar 2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırlanıyor. İlçede yeni yapılan 12 sınıflı Yunus Emre Ortaokulu çalışmalarını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Kasım Erva, okulların yeni eğitim sezonuna hazırlanması için yaz dönemi boyunca çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yaklaşık iki aydır hazırlıklarımızı sahada tamamlamaya çalışıyoruz. Neredeyse dokunmadığımız okulumuz kalmadı. Hepsini eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta hiçbir sıkıntı kalmadan eğitim öğretime başlayacağız" dedi.

Gevaş'ta yaklaşık 5 bin 750 öğrenci ile 450 öğretmenin olduğunu vurgulayan Erva, "İlçede 43 ilkokul, 12, ortaokul ve 5 lise var. Bunun yanında özel öğretim kurslarımız da bulunuyor. Eksik olan veya yıkılıp yeniden yapılması gereken 15 okulumuz vardı. Hepsini bitirmek üzereyiz.

Bunun yanında 12 sınıflı Yunus Emre Ortaokulumuzun yapımına başlanmıştı. İnşallah bu okulumuzu da 2026 yılında açacağız. Yine yıktığımız Güzelkonak YİBO'yu programa aldılar. İnşallah onunda en kısa zamanda temeli atılacaktır. Ben bu duygularla yeni eğitim öğretim yılının şimdiden tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.