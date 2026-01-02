Van-Bitlis karayolu Gevaş ilçesi sınırları içerisindeki bölgeye çığ düşmesi sonucu yol kapandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalara başladı. Hızlı ve etkili müdahale sonucunda yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

AFAD Müdürü Ulutaş olay yerinde poz verdi

Meydana gelen çığ sonrası AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Doğada Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte bölgeye gitti. Bölgede incelemelerde bulunan Ulutaş, gazetecilere poz vermeyi de ihmal etmedi.