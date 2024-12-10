Modern sağlık hizmetleri sunmayı amaçlayan 50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesi, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde vatandaşların hizmetine açılacak.

Sağlık alanında nitelikli hizmet sunmanın yanı sıra kentin sağlık altyapısını güçlendirecek olan hastanenin planlama ve taşınma süreci yapılan toplantıda ele alındı.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlığında yapılan toplantıda Hizmet Başkanları ve Gevaş Devlet Hastanesi yönetimi de yer aldı.

Toplantıda, Ocak ayında açılması planlanan yeni hastaneye taşınma süreci ile ilgili planlamalar görüşüldü.