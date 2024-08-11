Türkiye'nin başarılı girişimcilerinden biri olan Nazım Salur, kısa sürede büyüyen Getir uygulamasının kurucusu olarak tanınıyor. Ancak, son dönemde Salur'un adı, İtalya'da meydana gelen talihsiz bir olayla gündeme geldi: Milyonlarca dolarlık yatı alevlere teslim oldu. Peki, bu ünlü girişimci kimdir ve bu olayın arkasında ne var?

Getir CEO'su Nazım Salur’un Yatı İtalya'da Kül Oldu!

Getir, 2015 yılında Salur’un liderliğinde piyasaya sürüldü ve kısa sürede Türkiye'de büyük bir başarı yakaladı. Online market siparişlerinden yemek ve suya, araç kiralamadan taksi hizmetlerine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunan uygulama, uluslararası alanda da İngiltere ve ABD gibi ülkelerde kendine yer buldu. Ancak, Salur’un sahip olduğu lüks yat, geçtiğimiz günlerde İtalya’da çıkan bir yangın sonucu büyük zarar gördü. Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil ve Salur’un yangın anında yatın içinde olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Nazım Salur Kimdir? İşte Girişimcinin Bilinmeyen Yönleri!

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Nazım Salur, iş hayatına çeşitli sektörlerdeki girişimleriyle adım attı. İlk olarak mobilya üretimi ve endüstriyel tesis satışları gibi alanlarda faaliyet gösterdi. Ancak gerçek çıkışını teknoloji sektörüne adım attığında yakaladı.

2013 yılında Salur, Türkiye'nin taksi hizmetlerini modernize eden BiTaksi uygulamasını başlattı. Bu uygulama, taksilerle yolcuları hızlı ve kolay bir şekilde buluşturarak, kredi kartı ödemesi gibi yenilikçi özellikler sundu. BiTaksi, Salur'un teknoloji ve girişimcilik konusundaki yeteneklerini gözler önüne serdi.

Salur’un ikinci büyük başarısı olan Getir, 2015 yılında piyasaya sürüldü. Getir, kullanıcılarına 1500 çeşit ürünü hızlı bir şekilde ulaştıran bir platform olarak tanımlandı ve ortalama 10 dakikalık teslimat süresi ile global başarı elde etti. Salur’un bu girişimi, hem hızlı tüketim hem de teknoloji sektörlerinde önemli bir etki yarattı.

İtalya'daki talihsiz olay, Salur’un ve Getir’in uluslararası arenadaki dikkat çekici başarılarının gölgede kalmasına neden oldu. Ancak, girişimcinin teknoloji ve girişimcilik konusundaki etkisi ve başarısı tartışmasız bir gerçek olarak kalıyor.