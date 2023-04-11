Kısa bir süre önce İş İnsanı Akın Dinçer öncülüğünde kurulan ve Genel Koordinatörlüğünü Tolga Yüksel’in yaptığı Van Kültür ve Sanat Girişimi, Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek amacıyla ‘‘Geri Dönüşen Sanat’’ projesi ile Van Gölü’nün hızla kirlenmesine dikkat çekmek istiyor.

Van Kültür ve Sanat Girişimi Genel Koordinatörü Tolga Yüksel, WanHaber'e özel yaptığı açıklamada, ‘‘Günlük 75 Bin m3 atık suyun karıştığı Van Gölü’nde ayrıca küresel iklim değişikliği nedeniyle de son yıllarda gözle görülür şekilde bir kuraklık olduğunu gözlemliyoruz. Gölün yaşam mücadelesine hepimizin destek olması şart. Van Gölü sadece kamu kurumlarının sorumluk taşıdığı bir yer değil. Göl için tam seferberlik zamanı." İfadelerine yer verdi.

Proje kapsamında ilk üretilen eser, ünlü heykeltraş Asaf Erdemli’nin kendine özgü yorumuyla ortaya koyduğu Van Kedisi formunda bir hurda heykel oldu. Van Kedilerinin yerel halk ağzında pişik olarak adlandırılması nedeniyle ‘‘Pişo’’ ismi verilen heykelin, Van’dan toplanan hurda metallerden üretildiği ve İş İnsanı Akın Dinçer’in koleksiyonuna dahil olduğu belirtildi.

Projenin ilk eserinin VKSG aracılığıyla Van’daki farklı mekanlarda geçici olarak sergileneceği ve projeye başka geri dönüşüm sanatçılarının da katılacağı belirtiliyor.