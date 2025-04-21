Genç ASKON Van Şube Başkanlığı görevine başarılı iş insanı Hakan Perihanoğlu getirildi. Perihanoğlu, ASKON Genel Merkezi’nde yapılan mülakatın ardından görevi devraldı.

Başkanlık görevine getirilen Perihanoğlu, yaptığı açıklamada; “Genç Askon Van Şube Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Genel Başkanımız Mehmet Fatih Demirci ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Ahmet Oğuz Düzğün Başkanıma, bu görevi bana layık gördükleri için teşekkür ederim. Kuşaklardır bu kentte yatırım yapan bir ailenin bireyi olarak kentime hizmet etmeye devam edeceğim. Genç ASKON’u Van’da ve bölgede en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.

Önceki dönem Genç Askon Van Şube Başkanı Ali Vefa Tekin’e de emeklerinden dolayı teşekkür eden Perihanoğlu, ASKON Van Şube Başkanı Osman Çiçekel’e de teşekkür etti.

Van’ın ilk sanayicilerinden ve tüccarlarından olan bir şirketin şuan 3. kuşak sahiplerinden biri olan Makine Mühendisi Hakan Perihanoğlu’nun kentte birçok alanda yatırımları bulunuyor.