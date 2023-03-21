14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma geçildi.

Siyasi partiler de bu kapsamda çalışmalarını yürütüyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi.

En çok oy potansiyeline sahip iki ismin sürdüreceği seçim yarışında yapılan anketler de paylaşılmaya devam ediyor.

'Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ne olur' anketi

Son olarak Genar Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş da, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anketi paylaştı.

Genar Araştırma, yaptığı ankette seçmenlere, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa ve ikinci turda yalnız Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olsa, siz oyunuzu hangisine verirdiniz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,3 ile önde

Mart ayında yapılan ankette katılımcılar, yüzde 52,3 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47,7'lik bir oy oranı aldığı görüldü.

Ensonhaber