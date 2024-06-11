Gelinim Mutfakta 11 Haziran 2024 tarihli bölümünde neler oldu:

Programın 1407. bölümünde, gelinler Kaymaklı Badempare yemeğini hazırlayarak yarıştı.

Yemeklerin tadımını Nursel Ergin ve kayınvalidelerin yaptığı bölümde, en yüksek puanı alan gelin Zeynep oldu.

Zeynep, 24 puan alarak günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.

Kıymet ise yemekte hata yaptığı için -2 ceza puanı aldı.

Puan durumu şu şekilde:

Zeynep: 24 puan

Damla: 11 puan

Başak: 8 puan

Kıymet: 4 puan

Zeynep'in birinci olması, 6. final serisinin 2. hafta final gününe avantajla başlamasını sağladı.

Yarışmada 80 altın bilezik kazanacak gelin merakla bekleniyor.