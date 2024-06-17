#Gelinim Mutfakta Bugün Yok Mu?#Gelinim Mutfakta Neden Yok?#Gelinim Mutfakta Sezon Finali Ne Zaman?66700Ab4406Bd8Da1894527D

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ancak Kurban Bayramı tatili sebebiyle, 17 Haziran Pazartesi (bugün) Gelinim Mutfakta yayınlanmıyor.66700Add406Bd8Da18945280

Gelinim Mutfakta'nın son bölümü olan 1410. bölüm, sezon finali serisinin ardından ekranlara gelmişti. Programda çeyrek altın kazanan isim de belli olmuştu.

Bayram tatilinde ara veren Gelinim Mutfakta, 24 Haziran Pazartesi günü 1411. bölümüyle ekranlara geri dönecek. Yani bu hafta Pazartesi günü (bugün) Gelinim Mutfakta yayınlanmayacak.66700Ade406Bd8Da18945282

Gelinim Mutfakta'nın sezon finali ise, sezon finali serisi tamamlandıktan sonra gerçekleşecek. Henüz net bir tarih verilmedi ancak izleyiciler programın yakın zamanda sezon finalini yapması bekleniyor.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi