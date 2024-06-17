#Gelinim Mutfakta Bugün Yok Mu?#Gelinim Mutfakta Neden Yok?#Gelinim Mutfakta Sezon Finali Ne Zaman?

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ancak Kurban Bayramı tatili sebebiyle, 17 Haziran Pazartesi (bugün) Gelinim Mutfakta yayınlanmıyor.

Gelinim Mutfakta'nın son bölümü olan 1410. bölüm, sezon finali serisinin ardından ekranlara gelmişti. Programda çeyrek altın kazanan isim de belli olmuştu.

Bayram tatilinde ara veren Gelinim Mutfakta, 24 Haziran Pazartesi günü 1411. bölümüyle ekranlara geri dönecek. Yani bu hafta Pazartesi günü (bugün) Gelinim Mutfakta yayınlanmayacak.

Gelinim Mutfakta'nın sezon finali ise, sezon finali serisi tamamlandıktan sonra gerçekleşecek. Henüz net bir tarih verilmedi ancak izleyiciler programın yakın zamanda sezon finalini yapması bekleniyor.