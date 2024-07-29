Yaklaşık olarak 14 yıldır Vanlı çocuklara hizmet veren Kaptan Zeki futbol Akademisi, tecrübeli teknik direktör Zeki Yılmaz öncülüğünde deneyimli antrenörler nezaretinde çocuklara ve gençlere futbol eğitimi vermeye devam ediyor. Kaptan Zeki Futbol Akademisi açıldığı günden bu yana istikrarlı bir şekilde Van'daki genç yetenekleri keşfetmeye ve eğitim vermeye devam ederken, akademiye katılımlarda her geçen artış yaşanıyor.

Tecrübeli futbol eğitmenleri kadrosu ve profesyonel altyapı düşüncesiyle UEFA kriterlerine ve yaş gruplarına göre yapılan çalışmalarla çocukların gelişiminde katkı sağlamayı hedefleyen Kaptan Zeki Futbol Akademisi sorumlusu Zeki Yılmaz, şu ana kadar şehrimizin tek profesyonel takımı olan Vanspor altyapısına 20'nin üzerinde oyuncu kazandırdıklarını ifade etti.

"HEDEFİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN YETENEKLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARTARAK"

Vanlı gençlerin başarısı için mücadele etmeye devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Kaptan Zeki Futbol Okulu'nda yetişen İsmail Güner, Sezer Kahraman ve Bahtiyar Yılmaz gibi birçok öğrencilerimizi Vanspor'a kazandırdık. Akademimiz bu kapsamda doğru adres olduğunu göstermiştir. Bu bizleri çok sevindiriyor. Verdiğimiz emeğin karşılığını böyle görmek, çalışma heyecanımızı daha da artırıyor. Öncelikli olarak futbolun temel yapısının yanında sağlık, beslenme, özgüven anlamında da bilinçli bir şekilde çocuklarımıza bilgilendiriyoruz.

Futbol okulumuzun çalışmaları Akköprü Mahallesi Zirve Halı Saha tesislerinde yapılmaktadır. Yaş grubumuzu 05 ile 15 olarak belirledik. Van'da yaşayan bütün velilerimiz gönül rahatlığı ile çocuklarını futbol okulumuza gönderebilirler. Ben bugünlere çok zor şartlarda geldim. 17 yıl profesyonel futbol oynadıktan sonra 12 yıldır da teknik direktör olarak da görev yapıyorum. UEFA A lisansına sahip olmamızın verdiği bilgi, birikim ve tecrübelerimizi itina ile çocuklarımıza aktarmaktayız. Hedefimiz çocuklarımızın yeteneklerini ön plana çıkartarak, onları ülke ve il futboluna kazandırmaktır. Kapımız herkese açıktır. Ulaşamadığımız yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi okulumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.