Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Teknokent ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Yazılım Van Projesi' kapsamında belirlenen kategorilerde 40 yazılımcı yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Van'da yazılıma meraklı en az 18 yaş üzeri öğrenciler, gençler ve tüm ilgililerin başvurabileceği 'Yazılım Van Projesi' kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki akademisyenler ve alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek.

GELECEK VAN'DA YAZILACAK!

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Teknokent ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü himayesinde hayata geçirilen proje kapsamında, mobil yazılım, web yazılım, siber güvenlik ve veritabanı uzmanlığı alanında toplamda 2 bin saat eğitim verilecek. Bunun yanı sıra başvurular sonrası yapılacak online sınav ile bir aylık temel eğitim alacak 400 kişi belirlenecek.

Temel eğitim sonrası yapılacak yüz yüze sınavla uzmanlık eğitimi alacak 40 kişi belirlenecek. Sektörün nabzının tutulacağı 10 konferans düzenlenerek, gençlerin alanın uzmanları ile buluşması sağlanacak. Üst düzey bilgisayarlardan oluşan 4 laboratuvar katılımcıların hizmetine 7/24 çalışma esasına göre sunulacak.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Teknokent ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Yazılım Van Projesi' kapsamında belirlenen kategorilerde 40 yazılımcı yetiştirilmesi hedefleniyor.

Van Bölge Gazetesi