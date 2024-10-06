Ticari Uçuşlar İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Hava aracının, Delta ve Uber ile iş birliği içinde hazırlandığı dikkat çekerken, henüz uçuş izni alamadığı için sadece karada tanıtıldığı bilgisi verildi.Joby, elektrikli hava taksisi projesi için Toyota'dan ek 500 milyon dolarlık yatırım alacağını açıkladı; bu destek, hava taksilerinin ticari üretime geçiş sürecini hızlandırmayı ve gerekli sertifikasyonları tamamlamayı hedefliyor. Ancak, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin onayı olmadan, bu yenilikçi hava aracının uçması mümkün değil.

Küresel Operasyon Hedefiyle Büyüyor

Joby Aviation, 2025 yılında Dubai'de ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket, üretim kapasitesini artırmak için Kaliforniya'da yeni tesisler kurma çalışmalarına hız verdi ve global ölçekte operasyonlarını genişletmek amacıyla adımlar atıyor. Bu heyecan verici gelişmeler, gelecekte hava taksilerinin günlük yaşamda nasıl bir yer edineceğine dair umut veriyor.