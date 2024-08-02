Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Van İŞGEM, 56 firmaya hizmet verirken, 300’ün üzerinde kişiye istihdam desteği sağlıyor.

İnovatif iş fikirlerine öncelik veren Van İş Geliştirme Merkezi Müdürü Mahmut Gedik, bölgede AB’den en fazla fon desteği alan kuruluş olduklarını söyledi.

“SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETECEK PROJELER GELİŞTİRDİK”

Bölge genelinde Avrupa Birliği’nden en fazla fon kaynağı elde eden kuruluşun Van İŞGEM olduğunu belirten Mahmut Gedik, “Avrupa Birliği ve Ulusal fonlarla çok sayıda farklı projeler ürettik, ilin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayıp, sorunlara çözüm üretecek projeler geliştirdik. Bölge kapsamında hiçbir sivil toplum örgütünün alamadığı kadar Avrupa Birliğinden fon desteği aldık. Bugüne kadar toplamda 10 milyon 300 bin avroluk bir hibe kullandık.

Bu kullandığımız hibe içerisinde yer alan çalışmalarda; girişimcilerin gelişimine katkı sağlayacak, kadın girişimci sayısını arttıracak, nitelikli iş gücünü arttırmaya olanak sağlayacak çeşitli alanlarda projeler de vardı. Tüm bu çalışmalarımızı başarıyla sürdürdük. Bunların yanı sıra devam eden projelerimizden biri de Avrupa Birliği destekli; ‘Van Geleceğini Kodluyor’ adlı projesi oldu. Bu proje ile 50 gencimize robotik kodlama ve yapay zeka alanlarında eğitimler verildi, geçtiğimiz haftalarda da çalıştayımız vardı. Bu çalıştay kapsamında da gençlerimiz eğitim sürecinde geliştirdikleri çalışmaları sergiledi.” ifadelerine yer verdi.

“YENİ PROJE HAZIRLIKLARIMIZ VAR”

Van’a değer katacak yeni proje çalışmalarının olduğundan bahseden Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, “Yeni proje hazırlıklarımızın yanı sıra hali hazırda başvuru sürecinde olan projelerimiz de var. İŞGEM adına yaptığımız çalışmalardan biri de Girişimci İş Adamları Van Temsilciliğini açmak oldu, bu sayede mevcut girişimcilerimizin hem ulusal hem de uluslararası pazara daha rahat girmelerini ve gelişmelerini sağlayacağız.” diye konuştu.