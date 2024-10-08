İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kadın, çocuk, yaşlı demeden 367 gündür sürdürdüğü soykırım devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 909'a, yaralı sayısının 97 bin 303'e yükseldi. Gazze'de yaşanan katliamı ve orada görev yapan gazetecileri ele alan GaZZete'nin Ekim ayı sayısı "Soykırımı belgelediğimiz için hedefteyiz" manşetiyle çıktı.

Gazetecilerin Gazze'de yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken GaZZete'yi okumak için aşağıdaki kapağa tıklayın.