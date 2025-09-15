Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 34 ölü ve 316 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 354 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 52 bin 885 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 497'yi, yaralananların sayısının da 18 bin 182'yi aştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 905'e, yaralıların sayısının 164 bin 926'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda 25 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki evlere ve çadırlara saldırılar düzenlemeye devam ederken, Gazze kentini yoğun şekilde bombaladı.

İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesinde Filistinli ailenin kaldığı bir çadırı hedef aldı. Saldırıda 3'ü çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin kuzeyinde ise İsrail ordusunun Filistinlilere ait iki evi hedef aldığı saldırıda 10 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Kerame bölgesinde Filistinli sivillerin toplandığı alanı hedef alan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentine yoğun saldırılar

Son derece kritik ve tehlikeli bir durumun hakim olduğu Gazze'de İsrail ordusunun topçu ve hava saldırılarının arttı.

İsrail, kentin güneyindeki Zeytun mahallesi ile kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Gölü bölgesinde patlayıcı yüklü askeri araçlar ve robotlarla evleri ve binaları havaya uçuruyor.

İsrail askeri araçlarının Gazze kentinin güneyinde sınırlı ilerlediği aktarıldı.

Gazze kentinde ayrıca kapsamlı bir zorunlu göçe tanık olunuyor. Göçe zorlanan Filistinlilerin kullanabileceği tek yol sahildeki Reşid caddesinde gece saatlerinden bu yana yoğun bir trafik gözlemleniyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Muğraka beldesinde ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) odun toplayan bir Filistinliyi doğrudan hedef aldı. Saldırı sonucu Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Nusayrat Mülteci Kampının kuzey ve orta kesimlerini topçu saldırılarıyla yoğun şekilde hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Han Yunus'un farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlendi.

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu aralarında karı-kocanın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria’daki El-Bire, Ramallah, Nablus, Tubas, Cenin ve Tulkerim kentlerine baskın düzenledi. İsrail söz konusu kentlerin caddelerinde paletli zırhlı araçlar konuşlandırdı.

İsrail ordusu El-Bire kentine paletli zırhlı personel taşıyıcıyla baskın düzenledi. Söz konusu araç kentin birçok caddesinde dolaştıktan sonra geri çekildi.

Ayrıca İsrail ordusunun, Batı Şeria’nın kuzeyinde Nablus-Kalkilya ile Yitzhar yollarını ve El-Bire kentinin kuzey girişinde bulunan Beyt El kontrol noktasını kapattığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün "Yahuda ve Samarra (Batı Şeria) bölgesinde sabah ve öğleden sonra askeri tatbikat gerçekleştireceğini" duyurmuştu.