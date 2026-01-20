İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 1 ölü ve 7 yaralının getirildiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 466 kişinin öldürüldüğü, 1294 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 71 bin 551'e, yaralı sayısının 171 bin 372'ye ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde hala enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda iki Filistinliyi vurarak yaraladı, bölgenin çeşitli noktalarına hava saldırıları ve topçu bombardımanı gerçekleştirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Nur el-Makusi ile 20 yaşındaki Sabır Ebu Beyd, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin batısında yer alan El-Faluca bölgesinde İsrail askerleri tarafından vurularak yaralandı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail topçusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya beldesinin çeşitli noktalarını bombaladığını, ayrıca İsrail ordusunun, kontrolündeki alanlara yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti.

Tanıklara göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Sikke Caddesi’ne hava saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde de İsrail topçuları, El-Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusundaki bölgelere bombardıman gerçekleştirirken, bir helikopterin de İsrail ordusunun çekildiği Deyr el-Belah’ın güneydoğusundaki alanlara ateş açtığı bildirildi.

Gazze’nin güneyinde ise İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus’un doğusunda İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelere iki hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 465 Filistinli hayatını kaybetti, 1287 kişi yaralandı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına ve büyük yıkıma yol açtı.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA merkezini yıkmaya başladı

İsrail, Ocak 2025'te faaliyetlerini yasakladığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan merkezine girerek buradaki yapıları yıkmaya başladı.

İsrail Arazi İdaresi, polis eşliğinde merkeze gelerek tahliye etmeye ve içerisindeki yapıları yıkmaya başlarken Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye geldi.

Ben-Gvir, bugünün İsrail için "tarihi bir gün" olduğunu ve UNRWA'nın inşa ettiği her şeyle birlikte Kudüs'ten çıkarıldığını ileri sürdü.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Arieh King, AA'ya yaptığı açıklamada, merkezin yıkım faaliyetinin Ekim 2024'te İsrail Meclisi tarafından alınan kararın uygulanması olduğunu savundu.

King, İsrail'in uygulamalarına ilişkin BM'den gelen eleştirileri umursamadığını söyleyerek, "BM'nin İran'da son 2 haftadır yaşananlara ilişkin açıklama yapmadığını, sadece İsrail'e karşı çıktığını" ileri sürdü.

İsrail Arazi İdaresi'nden yapılan açıklamada, UNRWA kompleksine İsrail tarafından el konulduğu belirtilerek bir planlama sürecinden sonra arazinin "kamuya hizmette" değerlendirileceği iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yineledi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'nın yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

FKÖ: İşgal güçlerinin Kudüs’te UNRWA tesislerini yıkması ağır bir ihlaldir

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in Doğu Kudüs’te Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait yerleşkeye el koymasını ve bazı tesisleri yıkmasını sert bir dille kınadı.

Örgüt, söz konusu adımın uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu vurguladı.

FKÖ’ye bağlı İnsan Hakları ve Sivil Toplum Dairesi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Kudüs’teki UNRWA yerleşkesi içinde binaları yıkmasını, BM bayrağını indirmesini ve yerine İsrail bayrağı asmasını “kasıtlı saldırgan bir davranış” olarak niteledi.

Açıklamada, İsrail’in bu uygulamasının "1946 tarihli Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme, BM Şartı ve uluslararası kamu hukuku kurallarının açık ve ciddi bir ihlali" olduğu ifade edildi.

FKÖ, söz konusu uygulamanın İsrail’in "işgalci güç" sıfatıyla taşıdığı hukuki sorumlulukları ve uluslararası sistemi hiçe sayan tehlikeli bir yaklaşım anlamına geldiğini belirtti.

Ayrıca saldırı "çirkin ve tehlikeli" şeklinde tanımlanırken, uluslararası hukukun ağır ihlali ve "tam uluslararası hukuki dokunulmazlığa sahip bir BM kuruluşuna doğrudan saldırı" olduğu kaydedildi.

Hamas: İsrail'in Kudüs'te UNRWA binalarını yıkması ağır bir ihlal, benzeri görülmemiş bir kibirdir

Hamas, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yerleşkesine el koyarak içerideki tesisleri yıkmasını uluslararası hukukun ağır bir ihlali ve benzeri görülmemiş bir kibirlilik hali olarak nitelendirdi.

Hamas'yan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist işgal güçlerinin bu sabah işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan UNRWA'nın ana yerleşkesinde bazı tesisleri yıkıp tahrip etmesi, aşırılık yanlısı faşist Bakan Itamar Ben-Gvir'in gözetiminde gerçekleştirilmiş olup, tüm uluslararası hukuk kurallarının ve teamüllerin açık bir ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Hamas, söz konusu adımı "resmi düzeyde sergilenen benzeri görülmemiş bir kibirlilik ve Birleşmiş Milletler (BM), kurumları ile uluslararası topluma yönelik kasıtlı bir saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, bu "pervasız ve suç teşkil eden davranışın" uluslararası toplum tarafından güçlü ve net bir şekilde kınanması çağrısı yapılarak, İsrail makamlarının UNRWA'yı, merkezlerini ve tesislerini hedef almaktan derhal vazgeçmeye zorlanması ve Ajansın BM yetkisi doğrultusunda görevlerini yerine getirmesinin sağlanması istendi.

Filistinli mülteciler meselesinin ve başta geri dönüş hakkı olmak üzere Filistinlilerin haklarının "uluslararası tanığı" olan UNRWA'nın korunmasının zorunlu olduğu vurgulandı, İsrail'in Ajansın rolünü zayıflatmasına veya hayati varlığını ortadan kaldırmasına izin verilmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, tüm uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşlarına, "Filistin halkına karşı süregelen suçları nedeniyle düşman liderlerin uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun, El Halil kentindeki saldırıları ikinci gününde de devam ediyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine dün başlattığı saldırılar bugün de sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Halil kentinin birçok mahallesine konuşlanan İsrail ordusu bölgeye takviye güçler gönderdi.

İsrail askerleri, Filistinlilere ait evlere basın düzenledi ve arama yaptı, Filistinlileri açık alanda sorguya tabi tuttu.

El Halil'in güney mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken bölge sakinlerinin hareketi neredeyse tamamen kısıtlandı.

İsrail ordusu, dün El Halil kentine "birkaç gün sürmesi beklenen" bir saldırı başlattığını duyurmuştu.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılar başlatan İsrail, aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını da yoğunlaştırdı.

Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail ordusunun yanı sıra topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin artan saldırılarıyla da karşı karşıya kaldı.

Ayrıca İsrail, bölgede yeni yasa dışı yerleşimler kurma kararı aldı. Saldırılardaki artış ve İsrail'in yerleşimci politikasındaki hızlanma, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik sıklaşan adımlar olarak yorumlandı.

Filistin makamlarının paylaştığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de 7 aylık bebek soğuktan öldü

İsrail'in, yakıt ve insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde 7 aylık bir bebek dondurucu soğuk sonucu hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi sakinlerinden 7 aylık kız bebek Şeza Ebu Cerrad'ın kalbi, aşırı soğuk nedeniyle aniden durdu.

Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi.

Filistin Meteoroloji Dairesi, Gazze dahil Filistin'in kutuplardan gelen aşırı soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğunu belirtmişti.

Ateşkese rağmen insani krizin derinleştiği Gazze'de soğuk hava can almaya devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.