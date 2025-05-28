Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında son 24 saatte 28 Filistinli hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı.

Son yaşamını yitirenler arasında enkaz altından çıkarılan 5 kişinin de bulunduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyinde Saftavi Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir eve düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentinde Filistinlilere ait bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Fahura Okulu'nun çevresinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Can kaybı 54 bin 84'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 924 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 267 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Buna göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 84’e, yaralı sayısı ise 123 bin 308’e yükseldi.

Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere ulaşım zorluğu nedeniyle bu bölgeye ilişkin verilerin mevcut istatistiklere dahil edilemediği ifade edildi.

Açıklamada, çok sayıda ölü ve yaralının hâlâ enkaz altında ve sokaklarda bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta güçlük çektiği de aktarıldı.

Yardım merkezine gelen Filistinlileri dağıtmak ateş açıldı

İsrail yönetiminin desteklediği ve dün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirilmişti.

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtilmişti.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Refah'ta yer alan bir yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kalkilya'nın doğusundaki Cit beldesinde İsrail güçlerince öldürülen bir Filistinlinin cenazesinin ekipler tarafından teslim alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olayın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail askerlerinin Kalkilya'nın Cit beldesinde Filistinli Cessim es-Sidde’yi de evine düzenlediği baskının ardından gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını yaktı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusundaki Ramon beldesine baskın düzenleyen İsrailliler, Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi, evlerin duvarlarına İbranice yazılar yazdı.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup erken saatlerde Ramon beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında beldede Filistinlilerin evlerinin duvarlarına İbranice semboller yazdı, iki aracı da ateşe verdi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırımla eşzamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da da toprakları gasbeden İsraillilerin Filistin bölgelerine baskınlarında ve verdikleri zararlarda büyük artış yaşanıyor.

Fanatk Yahudiler, dün aralarında Nablus ve Ramallah kentlerine bağlı Karyut, el-Mugayyir ve Ebu Felah köylerinin de bulunduğu birçok Filistin beldesine saldırılar düzenledi. Araçları ve tarım ürünlerini yakan gruptakiler ayrıca AA foto muhabiri İsam Rimavi'ye saldırarak darbetti.

Filistin resmi verilerine göre, nisan ayında yerleşimciler, vatandaşların mülklerine yönelik 231 saldırı ve hırsızlık olayı gerçekleştirdi.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki eylemlerine ilişkin açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonu, orantısız güç kullanımı ve sivillerin ölümleri tolere edilemez. Sivil altyapının hedef alınmaya devam etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

AB'nin tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve ateşkese geri dönülmesini talep ettiğini belirten Kallas, şöyle devam etti:

"AB, insani yardımın asla siyasallaştırılmaması veya militarize edilmemesi gerektiğini yineliyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardım dağıtımındaki rolünü hatırlatıyor. AB, Gazze'deki sivil nüfusun ihtiyaçlarına göre yardımın derhal, engelsiz ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden başlatılması çağrısını yineliyor."

Kallas, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarındaki duruma da değinerek, "AB, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden yerleşimci şiddetini şiddetle kınıyor. Korkutma kampanyaları, fiziksel ve sözlü saldırılar ve mülklerin ve evlerin yıkılması ve yakılması, tüm Filistin topluluklarının yerinden edilmesine yol açıyor. İsrail, bu sorunu ele almak ve bu suçların faillerinin hesap vermesini sağlamak için derhal kararlı adımlar atmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Dün idrak edilen Kudüs Günü'nde yaşanan olaylara atıfta bulunan Kallas, şunları kaydetti:

"AB, Kudüs Günü'nde şiddete teşvik ve kentin sakinleri ile gazetecilerin korkutulması dahil olmak üzere Eski Şehir'de yaşanan olayları kınıyor. İsrailli siyasi liderlerin bu bağlamdaki kışkırtıcı eylemleri, Kudüs ve Eski Şehir'in özel statüsünü ve karakterini zayıflatıyor."

Doğu Kudüs'ün 1967'de İsrail tarafından işgalinin İbrani takvimine göre yıl dönümünde, fanatik İsrailliler her sene olduğu gibi bu yıl da provokatif bayrak yürüyüşü düzenlemişti. Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'de Filistinlilere saldırmış ve Müslümanlar aleyhine sloganlar atmıştı. Ayrıca, Filistinlilerin topraklarını gasbeden 2 binden fazla İsrailli, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

BM, Gazze'deki İsrail saldırılarında çocukların diri diri yakılmasına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin topraklarındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişinin hala engellendiğini belirten Sunghay, şunları kaydetti:

"Gazze'de çalışan gazetecilerin, orada yaşananları anlatma ve gösterme konusundaki cesaretlerini ve kararlılıklarını selamlıyoruz. Aileleri ve arkadaşları en travmatik deneyimlere maruz kalsalar bile, onlar çalışmalarına devam ettiler. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin de doğruladığı üzere, Gazze'de öldürülen 217 Filistinli gazetecinin aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarıyla dayanışma içerisindeyiz."

Sunghay, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan bir yardım dağıtım merkezine düzenlenen saldırıya işaret ederek, "Dağıtım sahasında en az 47 kişinin yaralanmasından kimin sorumlu olduğu konusunda şu anda sahip olduğumuz bilgi, bunun İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu meydana geldiği yönünde. Ancak bilgi toplamaya ve doğrulamaya devam ediyoruz." dedi.

Gazze'deki durumun her gün daha kötüye gittiğini ifade eden Sunghay, geçen haftalarda İsrail ordusunun sivillere ve sivil alanlarına yönelik saldırıları nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Sunghay, "(İsrail saldırıları) Tüm bunlar, uluslararası insancıl hukukun gerektirdiği ayrımcılık ve orantılılık ilkelerinin göz ardı edildiğini gösteriyor. Gazze'de bir başka korkutucu hafta sonu daha geçirdik. Sığınaklarda diri diri yakılan çocuklar oldu, çadırlarda anne babalarıyla kalan çocuklar öldürülüyor. Bu, Gazze'de tanık olduğumuz insanlık dışılığın sadece bir anlık görüntüsü." diye konuştu.

Açlık ve yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar ve onların beslenmesini sağlayamayan ebeveynlerine de tanık olduklarını söyleyen Sunghay, zayıflamış bebeklerin görüntülerinin yürek parçalayıcı olduğunun altını çizdi.

Sunghay, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin, İsrail güçleri tarafından yasa dışı öldürmelere, baskınlara ve tutuklamalara, sistemsel ayrımcılığa ve fanatik yerleşimci şiddetiyle zorla yerinden edilmeye maruz kaldığını söyledi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının hukuka aykırı ve tüm İsrailli yerleşimcileri tahliye etme yükümlülüğü altında olduğu yönündeki bulgusunu hatırlatan Sunghay, "Buna rağmen İsrail, toprakların büyük bir bölümündeki hukuka aykırı ilhakını pekiştiriyor. Bu durdurulmalı." dedi.

BM raportörü, Gazze'deki "yardım noktası" görüntülerini "2025'teki toplama kampı" diye eleştirdi

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de, konuya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Görüntülere "2025'teki toplama kampı" ifadesini kullanan Albanese, şöyle devam etti:

"Aç insanlar, kavurucu sıcak altında, kilometrelerce yürümeye zorlanıyor. Hayvanlar gibi sıraya dizilmiş, sadece bazılarına yemek veriliyor. Bazıları gözaltına alınıyor, bazılarına ateş ediliyor."

Bu yaşananların yeni İsrail-ABD ortak girişimi olduğuna dikkati çeken Albanese, bu durumu "güç sahiplerinin elinden çıkabilecek en büyük insanlık suçu" olarak değerlendirdi.

Albanese, "Bunu biz durdurmalıyız." ifadesine yer verdi.