Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “Abartı egzoz, yüksek ses müzik ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 16 bin 732 araç/ sürücü denetlendi ve 35 araç trafikten men edildi.” denildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ VE SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Yapılan paylaşımda, “Kent genelinde yapılan denetimlerde, 466 araca/sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 295 araca/sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 23 araca/sürücüye kamunun huzurunu bozacak yüksek sesle müzik dinlemek, 66 araca/sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 46 araca/sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 5 araca/sürücüye cam filmi kullanmak, 12 araca/sürücüye alkollü araç kullanmak, 3 araca/sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 5 araca/sürücüye abartı egzoz maddelerinden işlem yapıldı.” denildi.

35 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Paylaşımın devamında, “8 araç hacizli yakalamalı, 6 araç trafik kazası sonucu, 2 araç zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak, 2 araç KTK’nın 20/1-a-1 maddesine istinaden, 2 araç KTK’nın 23. maddesine istinaden, 1 araç KTK’nın 30/1-b maddesine istinaden, 2 araç sürücülerin araç sürülmekten men edildiği durumlar, 7 araç genel güvenlik nedeni ile, 3 araç yasak park, 2 araç korsan taşımacılık olmak üzere 35 araç trafikten men edildi.” ifade edildi.