Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 454 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 581'e, yaralı sayısının da 108 bin 438'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 36 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı havadan bombaladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı bombaladı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları, İsrail'in Han Yunus kentinin Beni Suheyla bölgesinde, sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığı bombardımanda 2 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail keşif uçağının, Deyr el- Belah kentinin doğusundaki Salahaddin Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunun girişinde toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Olayda yaralananlar ve ölenler Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları da İsrail'in kentin doğusundaki Salahaddin Caddesi'ndeki "Behlul İstasyonu" çevresinde toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda 8 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Şifa Tıp Kompleksi kaynaklarına göre, İsrail'e ait bir keşif uçağının Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı çarşısındaki Filistinlileri hedef aldığı bombardımanda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

El-Ehli Baptist Hastanesi kaynakları, İsrail'e ait "Quadcopter" adlı silahlı dron ile Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Filistinlilerin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinlinin öldüğünü aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda da 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısı suikasta uğradı

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Müdürü Tümgeneral Salah ile yardımcısı Polis Komuta Konseyi Üyesi Tümgeneral Şahvan'ı Han Yunus'ta havadan hedef aldığı aktarıldı.

Saldırıda Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının yanı sıra çok sayıda Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin halkına insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in işlediği bu suikastla Gazze Şeridi'nde kaosu yayma ve Filistinlilerin maruz kaldığı acıları derinleştirme konusunda ısrar etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Polis teşkilatının, 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde Filistinlilere hizmet verme konusunda önemli rol oynadığı belirtilirken İsrail'in tüm uluslararası ve insani yasaları hiçe saydığına dikkat çekildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.