Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal devlet anlayışıyla, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm ile vatandaşın güvenli konuta erişimini kolaylaştırmaya çalışan Bakanlık, bu kez Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini uygulayacak.

Detayları yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak proje ile vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunulacak.

Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını duyuracak.