İsrail'in sıkı ablukası ve saldırılarıyla açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk 10 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, açlığın yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 81'i çocuk olmak üzere 111'e çıktığı belirtildi.

Filistinlilere ait çadıra saldırı düzenlendi, bir kız çocuğu öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesinde eş-Şair ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.

Saldırıda biri çocuk 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ölenler arasında hamile bir kadının olduğu bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeybatısındaki Hamed Hastanesi yakınlarında bir ambulansı hedef aldığı, saldırıda ambulans çalışanlarının yaralandığı kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinde edilmiş Filistinlilere ait çadıra düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu öldü, 11 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin hem orta kesimindeki hem de güneydeki birçok bölgeyi topçu atışları ve hava saldırılarıyla hedef aldı.

UNRWA: Gazze'de personelimiz de dahil insanlar açlıktan bayılıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, UNRWA personeli de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde şiddetli açlık ve tükenmişlik nedeniyle insanların baygınlık geçirdiği belirtildi.

İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde çocukların ve engelli bireylerin yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de insanlar aç bırakıldı. İsrail'in yardım girişleri engellediği mart ayından bu yana komşu ülkelerden Gazze'ye giriş için bekleyen UNRWA'ya ait binlerce kamyon var. Hayat kurtaran insani yardımlarımızın ulaşması için ablukanın derhal kaldırılması gerekiyor."

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4'ü çocuk 15 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 80'i çocuk olmak üzere 101'e yükseldiği bildirilmişti.

100'den fazla yardım kuruluşu Gazze'de kitlesel açlığın yayıldığı uyarısı yaptı

Sınır Tanımayan Doktorlar, Save The Children ve Oxfam'ın da aralarında olduğu 100'den fazla yardım kuruluşu İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kitlesel açlığın giderek yayıldığı uyarısında bulundu.

Yardım kuruluşları, Gazze'deki açlığa dikkati çekmek ve bölgeye insani yardım girişlerine izin verilmesi için ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de Filistinlilerin ateşkes ve yardımların ulaşmasını beklediği ancak her sabah daha kötü şartlara uyandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, bölgedeki ihtiyacın giderilmesi için Gazze'ye her gün ortalama 600 yardım tırının girmesi gerekirken açıklamada, Gazze'ye günde ortalama sadece 28 yardım tırının girdiği ve bunun bölgedeki ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğu vurgulandı.

Çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere bölgeden rekor düzeyde yetersiz beslenme vakaları bildirildiği Gazze'de insanların açlık ve susuzluktan sokaklarda bayıldığına dikkati çekildi.

Gazze'de kitlesel açlığın yayıldığı uyarısı yapılan açıklamada, bölgede acil ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Gazze'de BM öncülüğünde yardım mekanizmasının yeniden hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ülkeler (Gazze'de) kurtarılacak kimse kalmadan önce (Gazze'de) hayatları kurtarabilir ve kurtarmalı." ifadesine yer verildi.

Hamas'tan "Gazze'deki aç bırakma suçu sonlanana kadar küresel halk hareketi başlatılması" çağrısı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği aç bırakma ve soykırım suçlarının giderek tırmandığı; insanların açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

Gazze'deki çocukların, annelerin ve yaşlıların yüzlerinde kıtlığın ölümcül etkilerinin görüldüğüne işaret edilen açıklamada, bu durumun ürkütücü bir küresel sessizliğin ve eylemsizliğin gölgesinde gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Hamas, İslam alemi ve dünyanın tüm özgür halklarına, abluka kırılıncaya ve Gazze'deki kıtlık sona erinceye kadar cuma, cumartesi, pazar ve gelecek tüm günlerde dünyanın tüm başkentlerinde ve kentlerinde en geniş halk ve kitle hareketini başlatma çağrısında bulundu.

"Gelecek günler, işgalin karşısında güçlü ve yankılanan bir ses; sessiz kalanların alnında da bir utanç lekesi olsun." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail ve ABD büyükelçiliklerinin önünde, meydanlarda, sokaklarda, üniversitelerde ve tüm medya platformlarında eylem düzenlenmesi ve tüm dünyanın "Aç bırakma suçuna son" sloganı atması istendi.

Gazze'ye destek olmak, soykırım ve aç bırakma savaşını durdurmak için Gazze'de yaşananların insanlık vicdanı adına bir dönüm noktası mesabesinde olduğu kaydedildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde, hijyen malzemelerinin eksikliğinde, lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 106 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 511 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 268 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 470 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1026'ya, yaralıların sayısı da 6 bin 563'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.