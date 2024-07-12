"Yanlış veya yanlış sanılan ama yaygın bir şekilde kullanılan deyim, söz veya ad."

Yani "galatımeşhur" ifadesi, yanlış veya hatalı olmasına rağmen, toplum tarafından yaygın bir şekilde kullanılan sözcük, deyim veya ad anlamına gelir.

Örnekler verecek olursak:

"Kavanoz" kelimesinin "kavanos" şeklinde kullanılması galatımeşhurdur.

"Şu anda" anlamında kullanılan "şuanda" ifadesi de galatımeşhur bir kullanımdır.

"Firavun" kelimesinin "ferâvun" şeklinde söylenmesi de galatımeşhur bir söyleyiştir.

Kısacası "galatımeşhur", toplumda yanlış olduğu bilinmesine rağmen yaygın olarak kullanılan kelime, deyim veya isimlendirmeleri ifade eder. Dil yanlışları ve bozulmaları süreci içinde ortaya çıkan bu tür kullanımlar, genel kabul görmüş hâle gelebilmektedir.