Şampiyonluk Primleri Ödenmedi: Galatasaray'da Büyük Ödemesizlik Krizi

Bu durum futbolcular arasında büyük bir huzursuzluk yaratmış durumda.

Vergi Dairesinden Bloke: Yıldız Futbolcunun Hesapları Donduruldu

Gazeteci Haluk Yürekli'nin ortaya koyduğu bilgilere göre, bir Galatasaray oyuncusunun vergi borcu nedeniyle hesaplarına vergi dairesi tarafından bloke konulduğu ve bu blokenin daha sonra kaldırıldığı öne sürüldü, bu durum kulüpteki mali yönetim krizini gözler önüne serdi.

Transfer Eleştirileri: Osimhen ve Zalewski Üzerine Tartışmalar Yürekli, Galatasaray’ın transfer stratejisini eleştirerek, Roma'dan Zalewski transferinin sonuçsuz kaldığını, Osimhen’in transferinin ise yeterince iyi yönetilmediğini belirtti ve kulübün transfer politikasının başarısız olduğuna dikkat çekti.

Teknik Direktör İletişim Eksikliği: Okan Buruk'un Medya Karşısında Sessizliği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un medya önünde takımın stratejileri hakkında açıklama yapmamasının, taraftar ve medya tarafından sorgulandığı ifade edildi, bu durumun Galatasaray’ın iletişim stratejilerindeki eksiklikleri gözler önüne serdiği vurgulandı.

Başkan Özbek'in Mali Hedefleri: İbra Olma Amacı ve Maaş Bütçesi Krizi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in mali genel kurulda ibra olmayı birincil hedef olarak belirlediği, bu sebeple transferlerde yüksek meblağların gözden çıkarıldığı, kulübün maaş bütçesinin ise endişe verici seviyelere ulaştığı ifade edildi.