Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun kiralık transferi konusunda Leipzig Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İspanyol sol bek Angelino, bugün İstanbul'da olacak.

Galatasaray'ın Angelino için ödeyeceği ücret belli oldu

Galatasaray'ın, RB Leipzig forması giyen sol bek oyuncu için ödeyeceği ücrette belli oldu.

Galatasaray, Alman ekibine 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray'ın, RB Leipzig'ten kiraladığı oyuncu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayı 20 defa terletirse zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Alman ekibine 6 milyon Euro ödeme yapılacak. Anlaşma aynı zamanda 1 milyon Euro'luk da bonus içeriyor.

Opsiyon devreye girerse Angelino ile 3 yıl devam

Galatasaray'ın opsiyonun devreye girmesi durumunda ise 26 yaşındaki İspanyol sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık geçiren ve hücumcu bir bek profiline sahip olan Angelino, Alman ekibinde 35 maçta 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

Angelino'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

SON ÜÇ SEZON PERFORMANSI:

2022/2023 35 maç 1 gol 10 asist

2021/2022 45 maç 3 gol 11 asist

2020/2021 37 maç 8 gol 9 asist

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