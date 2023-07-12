Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), ÖSYM tarafından yılda iki kere yapılmaktadır. 2023 TUS 1. dönem sınavı 15 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. TUS 2. dönem sınav tarihi Ölçme, seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandı. Peki TUS ne zaman yapılacak? 2023 TUS 2 başvuru tarihleri belli mi?

TUS NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

ÖSYM 2023 sınav takvimi bilgilerine göre TUS/2 tarihi belirlendi.

Buna göre TUS 2. dönem sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

TUS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

TUS başvuru tarihleri belirlendi. ÖSYM sınav kılavuzu bilgilerine göre TUS 2 başvuru tarihleri 4-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvurular ÖSYM internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınacak.

TUS SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI

TUS sınav süresi ve soru sayısı sınava hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. 2023 TUS 2 sınav süresi 150 dakika olarak belirlendi. Sınavda adaylara 120 soru sorulacak.

HABER7