Van Gölü kıyısındaki alana inşa edilen millet bahçesinde futbol, voleybol sahası, tenis kortu, kaykay pisti, bisiklet ve yaya yolu, çocuk oyun alanları, koşu parkuru gibi bölümler yer alacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Erciş Belediyesince yapılan millet bahçesinin birkaç gün içinde açılışını yapacaklarını söyledi.

Van Gölü manzarasına sahip millet bahçesinde 5 giriş kapısının bulunduğunu belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli Millet Bahçesi içinde şanlı Türk bayraklarının yanı sıra 16 büyük Türk devletinin bayrakları ile birçok devlet ve siyaset adamının da fotoğrafları ve kısa biyografisi bulunmaktadır.

Yeşilin ve mavinin bir araya geldiği millet bahçesini yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, milletvekillerimize, valimize, bütün siyasi parti temsilcisi arkadaşlarımıza ve Erciş Belediyesi çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."AA