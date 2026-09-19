Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de 8. hafta heyecanı, bugün oynanacak 4 maçla devam edecek.

Dün oynanan maçlarda Eminevim Ümraniyespor deplasmanda Bandırma Spor’u 1 – 0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alırken, Muğlaspor Kulübü ile Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü de 2 – 2 berabere kaldı.

Ligde bugün 4 maç oynanacak. Bu maçlarda Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Ekenler Beton Sivasspor’u, Sms Grup Sarıyer – Boluspor’u, Turka Esenler Erokspor - Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş.’yi ve Batman Petrol Spor A.Ş. de Bursaspor’u ağırlayacak.

VAN SPOR YARIN ANTALYASPOR İLE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ise yarın deplasmanda Antalyaspor A.Ş. ile karşılaşacak. İki puan cezasının ardından 4 puana düşen Van Spor FK, alacağı galibiyetle moral bulmak istiyor.

Teknik Direktör Murat Yıldırım nezaretinde Antalya maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı – siyahlılar, yarın saat 20.00’de başlayacak maçtan gülerek ayrılmak amacında.

Yarın ayrıca Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. - Bodrum FK, Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor A.Ş. ve Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor maçları da oynanacak.

Haftanın programı şu şekilde;

Bandırma Spor 0 - 1 Eminevim Ümraniyespor

Muğlaspor Kulübü 2 - 2 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü

19.09.2026 17:00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Ekenler Beton Sivasspor

19.09.2026 17:00 Sms Grup Sarıyer - Boluspor

19.09.2026 20:00 Turka Esenler Erokspor - Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş.

19.09.2026 20:00 Batman Petrol Spor A.Ş. - Bursaspor

20.09.2026 17:00 Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. - Bodrum FK

20.09.2026 17:00 Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor A.Ş.

20.09.2026 20:00 Antalyaspor A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

20.09.2026 20:00 Mardin 1969 Spor - Metro Holding Kayserispor