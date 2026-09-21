Vanspor’a bir iyi bir kötü haber!

İl Jandarma Komutanı Vanlı, gazilerle bir araya geldi

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59. dakikada Salih hatasında topu kazanan Furkan, kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtmayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

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