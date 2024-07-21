Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol sahasında petrol sondaj kulesi devrildi.

Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri ile TPİC ve TPAO uzman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı işçilerden biri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, diğer işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vali Cevdet Atay da kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğüne bağlı ŞAY sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesinde beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşandığı bildirildi.

Kule enkazının altında kalan sondaj işçisi Furkan Tatar'ın kazadan hemen sonra kurtarılarak helikopterle hastaneye sevk edildiği, kazadan hafif yaralı olarak kurtulan bir işçinin de Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ifade edilen açıklamada, bir mühendisin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

TPAO'dan kazaya ilişkin açıklama

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Kule enkazının altında kalan mühendis Mehmet İrfan Güler'in hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, "Kazada yaralanan 2 işçimiz ise hastanede tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili olarak TPAO tarafından müfettiş atanmış olup detaylı inceleme başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığınca, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkazdan yaralı olarak kurtarılan iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesiyle enkaz altında kalan bir kişiye ulaşılmıştır. UMKE ekiplerimizin enkaz altında yaptığı ilk muayene sonucu kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kule enkazından yaralı olarak kurtarılan iki işçinin durumu iyi olup tedavileri devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyoruz."