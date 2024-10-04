Orta Doğu'daki Gerilim Hızla Artıyor

Ortak açıklamada, son gelişmelerden derin bir kaygı duyulduğu belirtilerek, olayların kontrolsüz bir şekilde tırmanma riski üzerinde duruldu. G7, bu tehditleri göz önünde bulundurarak bölgedeki gerginliğin daha da artmaması için diplomatik çözüm yollarının önemine vurgu yaptı.

İran'ın Saldırıları Kesin Bir Dille Kınandı

Açıklamada, İran’ın İsrail’e yönelik askeri saldırıları kınanarak, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı kesin bir dille yineliyoruz" ifadesine yer verildi. G7, bu saldırıların bölgesel istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, tüm tarafların itidalli davranmaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bölgedeki çatışmaların durdurulması ve insani yardım akışının artırılması gerektiği belirtildi.

Uluslararası Çabaların Önemi Vurgulandı

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in rolüne dikkat çekilerek, krizlerin çözümünde uluslararası iş birliğinin gerekliliği ifade edildi. G7, Lübnan'daki durumu da ele alarak, sivil nüfusun korunması ve insani yardımın sağlanması için kararlılıkla hareket edeceklerini dile getirdi. G7 ülkeleri, iki devletli çözüm çabalarının devam edeceğini ve bu süreçte Birleşmiş Milletler'in öneminin altını çizdi.