Galatasaray Zirvede!

İki ezeli rakip, toplamda 19 milyar 800 milyon TL değerinde bir kadro ile mücadele edecek Galatasaray, 288,45 milyon euro değerinde bir kadroya sahip olarak, ligdeki takımlar arasında lider konumda bulunuyor. Bu yüksek değer, sarı-kırmızılıların futbolcularının performansı ve potansiyeliyle ilgili umut verici bir gösterge.

Fenerbahçe İkinci Sırada

Fenerbahçe, 231,35 milyon euro değerindeki kadrosuyla Galatasaray’ın hemen ardından geliyor. Sarı-lacivertlilerin güçlü oyuncu kadrosu, bu önemli derbideki rekabeti daha da kızıştırıyor.

Osimhen ve Amrabat'ın Rolü

Galatasaray'da Victor Osimhen, 100 milyon euro ile sahanın en değerli futbolcusu konumunda bulunuyor. Fenerbahçe’de ise Sofyan Amrabat, 22 milyon euro değeriyle takımın en pahalı oyuncusu olarak dikkat çekiyor, bu durum her iki takımın da star oyuncularına olan bağımlılığını gözler önüne seriyor.

Tarihin En Yüksek Kadro Değeri!

Bu derbi, her iki takımın da tarihi boyunca ulaşabildiği en yüksek kadro değerini temsil ediyor ve bu durum, mücadelenin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, bu muhteşem karşılaşmada büyük bir zafer bekliyor!