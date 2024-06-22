Bu akşam saat 22.00'de başlayan Fransa-Hollanda karşılaşmasında, tüm gözler Kylian Mbappe'nin üzerindeydi. Ancak yıldız oyuncu, sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer almadı. Peki, herkesin merak ettiği soru: Mbappe neden oynamıyor?

Euro 2024'te Büyük Şok: Mbappe Neden Sahada Yok?

Euro 2024 D Grubu'nda liderlik mücadelesi veren iki dev takım Fransa ve Hollanda, bu akşam kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da ilk maçlarını kazandı ve grup liderliği için önemli bir avantaj elde etmeye çalışıyor. Ancak maç öncesinde en çok dikkat çeken isim, Fransa'nın süper yıldızı Kylian Mbappe oldu. İlk 11'de başlamayan Mbappe, kenarda otururken izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. İşte Mbappe'nin neden oynamadığına dair detaylar...

Mbappe Neden Sahada Değil?

Kylian Mbappe, bir önceki Euro 2024 grup maçında Avusturya ile karşı karşıya gelmiş ve maç sırasında yaşadığı talihsiz bir pozisyon sonrası burnu kırılmıştı. Bu sakatlık nedeniyle, bu akşamki kritik karşılaşmada riske edilmemesine karar verildi. Ancak Fransa'nın teknik ekibi, maçın gidişatına göre Mbappe'nin özel bir maske ile oyuna dahil olabileceğini belirtti.

Milyonlarca futbolsever, Mbappe'nin bu önemli maçta sahada olmasını bekliyordu. Ancak sağlık durumu göz önünde bulundurularak alınan bu tedbir, Fransa'nın gelecekteki maçları için büyük bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor. Mbappe'nin sahada olup olmayacağına dair gelişmeler merakla bekleniyor.

Fransa ve Hollanda'nın bu heyecan dolu mücadelesinde, Mbappe'nin durumu ve takımının performansı, turnuvanın seyrini belirleyecek önemli faktörlerden biri olacak.