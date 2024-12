İç piyasada başta kırmızı et olmak üzere et türevlerindeki fiyat artışları, vatandaşın cebini yakıyor. Dar gelirli vatandaşların et alamadığına değinen Kasap esnafı Naci Bahadır, bir süredir sabit fiyatlarda kalan kırmızı et fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

Van’da kırmızı et fiyatlarının yüksek olduğuna değinen Naci Bahadır, “Et fiyatları uzun süredir sabit devam ediyordu fakat bir süredir yine yükselişte. Kuzu etinde büyük bir fiyat artışı yaşandı ve dana eti ile aynı seviyede yer alıyor. Kırmızı et fiyatları, alım gücü düşük vatandaşlar için yüksek geliyor ama mevcut piyasaya bakıldığında et fiyatları birçok alandaki ürünlere göre iyi durumda. Van’da et satışlarında eskiye nazaran düşüş olduğu görülüyor.” diye konuştu.

NACİ BAHADIR: VATANDAŞ FİYATLARI YÜKSEK BULUYOR

Kırmızı et fiyatlarındaki artışı değerlendiren Kasap esnafı Naci Bahadır, “Kırmızı etin oldukça fazla tüketildiği bir bölgedeyiz. Alım gücü düşük vatandaşlarımız için bu fiyatlar yüksek olabiliyor, fiyatlara tepki gösterenler de oluyor, fiyatları sorup alamayan vatandaşlarımız da maalesef çok oluyor. Örneğin daha önce kasaba gelen kişiler yüklü miktarda et alabiliyorken, günümüzde alım gücünün düşmesiyle beraber ortalama 1 – 2 kilo veya yarım kilo isteyen oluyor.” şeklinde konuştu.

SABRİ IŞIK: ÜRETİCİLER DAHA ÇOK DESTEKLENMELİ

Yeni yıl ile birlikte kırmızı et fiyatlarının artabileceğini belirten Van Kasaplar Odası Başkanı Sabri Işık da, “Yeni yılda et fiyatlarına zam bekleniyor. Kırmızı ete yansıyacak zam oranı belli değil, vatandaşların serzenişlerini anlıyoruz ama maliyetleri artan esnaflar zam yapmak zorunda kalıyor. Et fiyatlarındaki artışın düşmesi için üreticilerin daha çok desteklenmesi ve enflasyonun düşmesi gerekli.” dedi.