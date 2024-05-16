Van’da pazar tezgahlarını süsleyen yeşil erik, piyasaya ilk sürüldüğü günlerde fiyatıyla adeta altınla yarışırken, şimdilerde bir hayli uygun fiyatlarla satılıyor.

Van’da meyve tezgahlarında eriğin düşük fiyattan satışı vatandaşı memnun ederken, satıcıları da mutlu ediyor.

Mevsimi dolayısıyla bolca tüketilen yeşil erik, ilk çıktığı günlerde kilo fiyatı bin TL’yi geçerken, bahar mevsiminin gelişiyle beraber kilo fiyatı 50 liraya kadar düştü.

Erik fiyatlarının düşmesiyle beraber talebin arttığını belirten satıcı Mehmet İşten, “Vatandaşın eriğe talebi arttı, kilosu ilerleyen zamanda daha da düşecek diye umuyorum. Bizler satıştan, müşteriler fiyattan memnun. Şu an eriğin tam mevsimi, kilosu da hazır uygun fiyattan satılıyorken herkesin nasiplenmesini isteriz. Yeşil erik bir süre daha tezgahlardaki yerini koruyacak.” ifadelerine yer vererek, vatandaşın yoğun rağbet gösterdiğini belirtti.